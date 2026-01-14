No reencontro com a torcida em casa, o São José fez a sua parte e venceu o Grêmio Prudente por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (14), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Esse jogo valeu pela segunda rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.

Como havia perdido para o Linense na primeira rodada, a Águia do Vale soma os primeiros três pontos e ainda alivia a pressão pela má atuação na estreia. E o time de Presidente Prudente, com um ponto, continua sem vencer.

Como foi o jogo