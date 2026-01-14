No reencontro com a torcida em casa, o São José fez a sua parte e venceu o Grêmio Prudente por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (14), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Esse jogo valeu pela segunda rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Como havia perdido para o Linense na primeira rodada, a Águia do Vale soma os primeiros três pontos e ainda alivia a pressão pela má atuação na estreia. E o time de Presidente Prudente, com um ponto, continua sem vencer.
Como foi o jogo
Em campo, o São José começou melhor e, em 4min, fez mais do que fez durante todo o jogo em Lins. E abriu o placar com um golaço de Rodrigo Carioca da entrada da área, no ângulo esquerdo: 1 a 0.
Aos poucos, o Prudente entrou no jogo e teve até uma boa chance aos 10min, em chute que passou à direita do goleiro.
Mas, o São José estava melhor em campo e quase ampliou aos 21min. Após cruzamento na área, a bola sobrou para Danilo Fidélis,que emendou uma bomba na entrada da área e acertou a trave esquerda.
A partida estava aberta e, aos 28min, o Grêmio Prudente quase empatou. Após cobrança de escanteio da direita, Gabriel Affonso deu um tapa na bola e evitou o gol olímpico.
Em seguida, aos 30min, Rafael Carioca respondeu para a Águia. Ele recebeu na entrada da área e mandou uma bomba por cima do gol.
Contudo, não demorou muito para a Águia ampliar: aos 35 minutos, após escanteio da direita, Clessione testou no canto direito, certeiro e fez 2 a 0.
Mas, quando o jogo estava controlado, o Grêmio Prudente descontou aos 47min. Em sobra na área, Felipe Albuquerde mandou no canto esquerdo: 2 a 1. Ainda assim, o time saiu aplaudido de campo.
No segundo tempo, o Prudente voltou mais ofensivo e pressionou o São José nos primeiros minutos. Inclusive, acertu um chute de fora da área, com muito perigo, que passou à direita de Gabriel Affonso.
Gradualmente, a Águia do Vale foi entrando no jogo de novo e saiu do sufoco, chegando mais ao ataque. Contudo, aos 21min, perdeu o atacante Rodrigo Carioca, expulso por falta violenta no meio de campo. E deixou o São José com um homem a menos.
Isso, além de aumentar a pressão do Prudente, ainda tirou o poder de contra-atacar do São José. Mas, em um jogo de ataque contra defesa nos minutos finais, a Águia conseguiu se segurar e triunfou em campo.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso; Matheus Rocha, João Ramos (Iran), Léo Rigo e Carlos Henrique; Jeferson Lima, Danilo Fidélis e Michael Paulista (Martinelli); Rikelmi, Rodrigo Carioca e Clessione (Thomaz Carvalho). Técnico: Marcelo Marelli.
Grêmio Prudente
João Paulo; Felipe Albuquerque, Fredson, Igor Ribeiro (Geovani)e Kaio Kristian (Walace); Derick, Kevin Moreira, Jonatha Carlos (Matheus Muller) e Rafinha; Everton Canela ((Alan James) e Anderson Ligeiro (Kauan). Técnico: Rogério Corrêa
Gols: Rodrigo Carioca, aos 4min, Clessione aos 35min, Felipe Albuquerque aos 47min do primeiro tempo, do 1º tempo. Árbitro: Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Cartões amarelos: Rafinha (G); João Ramos, Rafael Carioca (S). Expulsão: Rodrigo Carioca (S). Publico 1.799. Renda: R$ 42.000