O Taubaté buscou o empate por 2 a 2 contra o Osasco Sporting na noite desta quarta-feira (14), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Com esse resultado, o Burro da Central, sob comando do técnico Dyego Coelho, segue sem vencer, com dois empates nas duas primeiras rodadas, assim como o time da Grande São Paulo. No entanto, mostrou poder de reação quando buscou a igualdade após levar a virada já no segundo tempo.