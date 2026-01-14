O Taubaté buscou o empate por 2 a 2 contra o Osasco Sporting na noite desta quarta-feira (14), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Com esse resultado, o Burro da Central, sob comando do técnico Dyego Coelho, segue sem vencer, com dois empates nas duas primeiras rodadas, assim como o time da Grande São Paulo. No entanto, mostrou poder de reação quando buscou a igualdade após levar a virada já no segundo tempo.
Na próxima rodada, o Taubaté volta a jogar no sábado (17) a partir das 16h, quando visita a Inter de Limeira, no estádio Major José Levy Sobrinho.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o Taubaté começou com tudo e, logo aos 4min, já chegou com perigo pela direita. E o zagueiro do Osasco já levou um cartão amarelo de cara, por falta na entrada da área.
Contudo, aos 11min, após um rápido contra-ataque, desta vez o saiu o primeiro gol. No lançamento, a bola sobrou para Wesley Fraga, que recebeu livre, sem goleiro, sem marcação, e empurrou de cabeça para o gol: 1 a 0.
Superior, o Burrão quase ampliou aos 17min. Em jogada pela direita, o goleiro do Osasco teve que trabalhar para se antecipar e fazer a defesa.
Contudo, aos 25min, logo após a parada para hidratação, a defesa do Taubaté dormiu, perdeu a bola e Bryam recebeu na área para desviar de cabeça, no canto esquerdo: 1 a 1.
Esse gol deixou o Taubaté desestabilizado por alguns minutos, e viu os visitantes crescerem em campo. Aos 41min, o Osasco chegou com muito perigo pela direita, onde veio o cruzamento rasteiro, mas o goleiro taubateano Samuel Pires se antecipou e cortou.
Mas, dois minutos depois, o Burrão respondeu e assustou. Na sobra da bola pela direita, o chute passou à esquerda, raspando a trave adversária. E o primeiro tempo, com muitas faltas, cartões amarelos e reclamações, acabou empatado por 1 a 1.
Segundo tempo
Após o intervalo, o Burrão voltou forte e teve grande chance aos 2min. Em finalização da esquerda, cruzada, a bola passou raspando à trave esquerda, com perigo.
Outra boa chegada veio aos 5min, em lance que o chute veio da intermediária e foi por cima da meta.
Depois, o Taubaté teve sua melhor chance aos 11min, em cnute de fora da área. Ela ia no ângulo, mas o goleiro do Osasco espalmou de forma espetacular.
Contudo, o tempo foi passando e o gol não saía, apesar da maior posse de bola dos taubateanos. E a partida foi ficando mais tensa para o time da região.
Para piorar, o Osasco virou o jogo aos 27min. Após jogada pela esquerda, a bola sobrou para o atacante Juninho, que completou no canto direito: 2 a 1.
No entanto, aos 37min, o Taubaté chegou a gol de empate com Macário, que entrou no segundo tempo. Em um lance que, inicialmente, o bandeirinha marcou impedimento, a árbitra confirmou que houve desvio do zagueiro do Osasco, o que validou o gol: 2 a 2.
E, na reta final, o Burrão pressionou muito em busca do terceiro gol, mas não teve objetividade. Assim, o placar acabou empatado.