Familiares de Anderson Felipe de Souza Fernandes, de 36 anos, morador de Minas Gerais, vivem momentos de incerteza desde o desaparecimento do homem, que foi visto pela última vez em Ubatuba, no Litoral Norte.

De acordo com relatos da família, o último registro confirmado ocorreu no domingo (11), às 11h55, quando ele ainda estava na cidade. Desde então, não houve mais contato, o que intensificou a apreensão entre parentes e amigos.