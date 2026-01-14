Familiares de Anderson Felipe de Souza Fernandes, de 36 anos, morador de Minas Gerais, vivem momentos de incerteza desde o desaparecimento do homem, que foi visto pela última vez em Ubatuba, no Litoral Norte.
De acordo com relatos da família, o último registro confirmado ocorreu no domingo (11), às 11h55, quando ele ainda estava na cidade. Desde então, não houve mais contato, o que intensificou a apreensão entre parentes e amigos.
No momento do desaparecimento, Anderson conduzia uma VW Saveiro 1.6, de cor prata, placa DUT-8664. A ausência de informações mobilizou familiares e amigos, que utilizam as redes sociais para ampliar a divulgação do caso e pedir apoio da população.
Quem tiver qualquer informação que possa contribuir para a localização de Anderson pode entrar em contato pelo WhatsApp: (35) 99802-8781.