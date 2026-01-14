A estudante Giovanna Maria, de 15 anos, que estava desaparecida desde a manhã desta quarta-feira (14), foi encontrada com vida no fim do dia, em São José dos Campos. A informação foi confirmada por familiares, que agradeceram o apoio da comunidade durante as buscas.
Giovanna havia sido vista pela última vez no Campo dos Alemães, na região sul da cidade, o que mobilizou familiares, amigos e moradores, que se uniram em uma corrente de solidariedade em busca de informações sobre o paradeiro da adolescente.
Segundo a família, a jovem saiu de casa pela manhã e não retornou, gerando momentos de angústia e apreensão. O último contato com os familiares havia ocorrido por volta das 10h.
Após a divulgação do caso e o apoio da população, a adolescente foi localizada em segurança. O estado de saúde dela não foi detalhado, mas, de acordo com os familiares, Giovanna está bem.
O caso reacende o alerta para episódios recentes de desaparecimento no Campo dos Alemães. Nesta mesma semana, outros dois jovens que haviam desaparecido na região também foram encontrados com vida, reforçando a importância da mobilização rápida e da divulgação de informações.
A família agradeceu a todos que compartilharam as informações e ajudaram nas buscas.