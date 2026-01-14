Um acidente de trânsito registrado no final da tarde desta quarta-feira (14) provocou transtornos no tráfego da Estrada Velha que liga São José dos Campos a Jacareí. A ocorrência envolveu uma colisão traseira entre veículos, sem registro de vítimas.

De acordo com testemunhas, chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a colisão. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.