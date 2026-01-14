15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Colisão causa lentidão na Estrada Velha entre SJC e Jacareí

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Colisão deixou o trânsito lento
Colisão deixou o trânsito lento

Um acidente de trânsito registrado no final da tarde desta quarta-feira (14) provocou transtornos no tráfego da Estrada Velha que liga São José dos Campos a Jacareí. A ocorrência envolveu uma colisão traseira entre veículos, sem registro de vítimas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com testemunhas, chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a colisão. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

O acidente deixou o trânsito lento e congestionado em ambos os sentidos da via, considerada um dos principais corredores de ligação entre São José dos Campos e Jacareí, especialmente nos horários de pico.

Motoristas enfrentaram dificuldades para seguir viagem, e a orientação é redobrar a atenção, principalmente em períodos de chuva, quando a pista fica escorregadia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários