Um acidente de trânsito registrado no final da tarde desta quarta-feira (14) provocou transtornos no tráfego da Estrada Velha que liga São José dos Campos a Jacareí. A ocorrência envolveu uma colisão traseira entre veículos, sem registro de vítimas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com testemunhas, chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a colisão. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.
O acidente deixou o trânsito lento e congestionado em ambos os sentidos da via, considerada um dos principais corredores de ligação entre São José dos Campos e Jacareí, especialmente nos horários de pico.
Motoristas enfrentaram dificuldades para seguir viagem, e a orientação é redobrar a atenção, principalmente em períodos de chuva, quando a pista fica escorregadia.