Um acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (14) na Rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté, após a queda de uma árvore sobre um veículo. A ocorrência aconteceu às 15h53, na altura do km 18/19, em área rural da rodovia, durante período de chuva fraca.

De acordo com o DER-SP, o acidente provocou a interdição da pista no sentido norte, em direção a Taubaté. O tráfego passou a operar em sistema de faixa reversível no sentido sul, em direção a Ubatuba. No início da noite, o congestionamento era de aproximadamente 1,5 km no sentido norte e 1,3 km no sentido sul. A ocorrência seguia em atendimento.