15 de janeiro de 2026
CHUVA

Queda de árvore atinge veículo em movimento em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Árvore caiu sobre carro na Oswaldo
Árvore caiu sobre carro na Oswaldo

Um acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (14) na Rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté, após a queda de uma árvore sobre um veículo. A ocorrência aconteceu às 15h53, na altura do km 18/19, em área rural da rodovia, durante período de chuva fraca.

De acordo com o DER-SP, o acidente provocou a interdição da pista no sentido norte, em direção a Taubaté. O tráfego passou a operar em sistema de faixa reversível no sentido sul, em direção a Ubatuba. No início da noite, o congestionamento era de aproximadamente 1,5 km no sentido norte e 1,3 km no sentido sul. A ocorrência seguia em atendimento.

Equipes do DER-SP, com apoio de um guincho da Unidade Básica de Atendimento, foram acionadas para prestar assistência no local. Segundo informações preliminares da Defesa Civil do Estado de São Paulo, duas pessoas que estavam no interior do veículo ficaram feridas, mas o estado de saúde ainda não havia sido divulgado até a última atualização.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atendimento da ocorrência e apuração das circunstâncias do acidente.

