A corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, está desaparecida há quase um mês. Ela foi vista pela última vez na noite de 17 de dezembro, no prédio onde mora, após relatar um problema no fornecimento de energia elétrica em seu apartamento.

Câmeras de segurança registraram Daiane entrando no elevador enquanto gravava um vídeo, descendo até o térreo, passando pela portaria para conversar com o recepcionista e retornando ao elevador com destino ao subsolo, onde pretendia religar o padrão de energia. Desde então, não houve novos registros de sua movimentação.