OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
DRAMA

Onde está Daiane? Corretora está desaparecida há 30 dias

Por Da Redação | Poços de Caldas (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Daiane Alves Souza
Daiane Alves Souza

A corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, está desaparecida há quase um mês. Ela foi vista pela última vez na noite de 17 de dezembro, no prédio onde mora, após relatar um problema no fornecimento de energia elétrica em seu apartamento.

Câmeras de segurança registraram Daiane entrando no elevador enquanto gravava um vídeo, descendo até o térreo, passando pela portaria para conversar com o recepcionista e retornando ao elevador com destino ao subsolo, onde pretendia religar o padrão de energia. Desde então, não houve novos registros de sua movimentação.

O caso é investigado pela Polícia Civil em Caldas Novas (GO). No dia seguinte ao desaparecimento, a mãe da corretora, Nilse Alves Pontes, e a filha dela foram até o apartamento, mas não encontraram Daiane. O imóvel estava trancado e as tentativas de contato por telefone não tiveram resposta.

Segundo a família, ela saiu vestindo apenas chinelo e bermuda, deixou objetos pessoais no local e não realizou nenhuma movimentação bancária após desaparecer. As autoridades afirmam que todas as hipóteses estão sendo analisadas, enquanto parentes e amigos cobram esclarecimentos e organizam atos públicos em busca de respostas.

