Onde está Giovanna?

A estudante Giovanna Maria, de 15 anos, está desaparecida desde a manhã desta quarta-feira (14), após ser vista pela última vez no Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos. O caso mobiliza familiares, amigos e moradores da cidade, que fazem um apelo por informações que ajudem a localizar a adolescente.

