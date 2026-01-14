Onde está Giovanna?
A estudante Giovanna Maria, de 15 anos, está desaparecida desde a manhã desta quarta-feira (14), após ser vista pela última vez no Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos. O caso mobiliza familiares, amigos e moradores da cidade, que fazem um apelo por informações que ajudem a localizar a adolescente.
Segundo familiares, Giovanna saiu de casa pela manhã e não retornou. Desde então, não houve mais contato com a jovem, o que aumentou a preocupação da família, que vive momentos de angústia e desespero.
O último contato da estudante com a família ocorreu às 10h. Giovanna estava com uma bermuda jeans, um chinelo marrom e uma camisa preta e branca.
Quem tiver pistas sobre o paradeiro da adolescente pode entrar em contato pelos telefones (12) 99236-4829 ou (12) 97814-0008. Informações também podem ser comunicadas à Polícia Militar, pelo 190, ou à Polícia Civil.
Nesta semana, dois jovens que haviam desaparecido no Campo dos Alemães foram encontrados com vida.