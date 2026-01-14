Uma ação coordenada entre forças de segurança terminou, na madrugada desta quarta-feira (14), com a detenção de suspeitos envolvidos no roubo de uma motocicleta ocorrido anteriormente. A ocorrência teve desdobramentos em dois estados e evidenciou a atuação conjunta e o uso de monitoramento inteligente no combate à criminalidade.

O caso teve início após o Centro de Operações Integradas de Cruzeiro identificar a entrada de um veículo suspeito de participação no crime. Com base nas informações repassadas, equipes de patrulhamento localizaram o automóvel ainda na área urbana do município.