Uma ação coordenada entre forças de segurança terminou, na madrugada desta quarta-feira (14), com a detenção de suspeitos envolvidos no roubo de uma motocicleta ocorrido anteriormente. A ocorrência teve desdobramentos em dois estados e evidenciou a atuação conjunta e o uso de monitoramento inteligente no combate à criminalidade.
O caso teve início após o Centro de Operações Integradas de Cruzeiro identificar a entrada de um veículo suspeito de participação no crime. Com base nas informações repassadas, equipes de patrulhamento localizaram o automóvel ainda na área urbana do município.
Ao perceber a aproximação policial, o condutor fugiu em alta velocidade, percorrendo diversas vias da cidade e acessando a rodovia SP-52. A perseguição seguiu até a Rodovia Presidente Dutra, onde os ocupantes do veículo continuaram em direção ao estado do Rio de Janeiro, colocando outros motoristas em risco.
Diante da fuga interestadual, foi montada uma operação integrada envolvendo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A comunicação entre as corporações permitiu o fechamento do cerco e o acompanhamento em tempo real do deslocamento dos suspeitos.
O veículo foi interceptado nas proximidades do pedágio de Itatiaia, onde os ocupantes foram detidos. Não houve registro de confronto. Os suspeitos e o automóvel foram encaminhados ao 99º Distrito Policial de Itatiaia, onde a ocorrência foi apresentada e as providências legais adotadas.
O caso segue sob investigação para apuração da participação dos detidos no roubo da motocicleta e em outros possíveis crimes relacionados.