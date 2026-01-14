Hoje a velocidade, a tecnologia, o avanço que acontece, ele é muito rápido. Acho que ícones que a gente tinha no passado, uns carros, mesmo de outras marcas, como o próprio Fusca ou a própria Kombi. Eu acho que esses ciclos tão grandes, eles não devem acontecer. Às vezes, os nomes ficam. Mas se a gente pegar o que era o Polo lá atrás, para o Polo agora, são carros bem diferentes. O que era o Golf lá atrás e o que é o Golf hoje. A diferença é muito grande. O nome se mantém, mas não dá para comparar. Quando você pega também o Gol. Você pega o último Gol que é a geração, que é o Gol que vem da plataforma que tinha no Polo no ano 2000. Se comparar o que você tinha em 1980, o ‘cara chata’, 1.300, a arte, a produção. A única coisa que eles levam é o nome. Mas são carros que tem alterações tecnológicas muito significativas. O próprio mercado mudou. As pessoas exigem mudanças todo instante. Mercado mudou, os players diferentes, as concorrências são diferentes, a velocidade é outra. A tecnologia mesmo.

Dizem que o carro como status, como a gente tem praticamente até essa geração, tende a desaparecer. O carro tende a ficar como utilitário mesmo, como um serviço, sem muita importância para modelo. O senhor acredita que vai acontecer isso, que o carro vai deixar de ser um ícone pessoal?

Eu acho que a gente está passando por uma transformação, acho que se virar um serviço, ele vai ter demanda, de uma forma ou outra. Eu acho que isso com relação a tudo, os mercados são muito estranhos. Você pega o seguinte, por exemplo, o Brasil não se usa cheque. As pessoas não tem um cheque. Se você pensar na parte bancária, a gente não fala em cheque. Se você for aos Estados Unidos, um país de alta tecnologia, isso que mais se usa é cheque. Um pagamento com cheque.