O Viapol São José perdeu por 3 a 0 para o Praia Clube na tarde desta quarta-feira (14), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo returno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais do jogo foram 21/25, 19/25 e 18/25, em cerca de uma hora e meia de partida.

Com esse resultado, o time da região continua na penúltima colocação, em 11º lugar, com 3 vitórias e na zona de rebaixamento. Já os mineiros, que perderam apenas duas vezes até agora, estão em terceiro lugar no geral, com 13 vitórias.

