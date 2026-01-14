15 de janeiro de 2026
VÔLEI

Viapol São José perde em casa para o Praia Clube pela Superliga

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Leo Lenzi/Agência NTZ
Lance de São José x Praia Clube
Lance de São José x Praia Clube

O Viapol São José perdeu por 3 a 0 para o Praia Clube na tarde desta quarta-feira (14), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo returno da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina. As parciais do jogo foram 21/25, 19/25 e 18/25, em cerca de uma hora e meia de partida.

Com esse resultado, o time da região continua na penúltima colocação, em 11º lugar, com 3 vitórias e na zona de rebaixamento. Já os mineiros, que perderam apenas  duas vezes até agora, estão em terceiro lugar no geral, com 13 vitórias.

Na próxima rodada, o São José joga na outra quarta-feira (21), quando visita o Vôlei Renata, em Campinas, a partir das 21h. E o Praia Clube joga no mesmo dia, às 18h, em Uberlândia, quando recebe o Guarulhos.

O jogo

No primeiro set, o São José até tentou se igualar ao forte time de Uberlândia, mas não teve a força necessária e perdeu por 25 a 21.

Depois, veio o segundo set e, desta vez, os adversários tiveram ainda mais facilidades em quadra. E o São José perdeu por 25 a 19, com o Uberlândia ampliando para 2 a 0.

No terceiro set, era tudo ou nada para o São José Vôlei, que no início conseguiu equilibrar mais as ações. Mas, em pouco tempo, os mineiros acertaram a mão, abriram vantagem e fecharam o jogo em 3 sets a 0 na Farma Conde Arena.

