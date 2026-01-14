Sob comoção, amigos e familiares se despedem de Rafael Cesar Baltieri, de 50 anos, conhecido como “Alemão”, marinheiro e capitão de embarcações, que morreu após um grave acidente de moto na Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima fatal do acidente de trânsito registrado na noite de terça-feira (13), na Rodovia dos Tamoios, foi identificada como Rafael Cesar Baltieri, de 50 anos. Conhecido como “Alemão”, ele era marinheiro de profissão e bastante conhecido no meio náutico de Caraguatatuba.