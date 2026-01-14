Sob comoção, amigos e familiares se despedem de Rafael Cesar Baltieri, de 50 anos, conhecido como “Alemão”, marinheiro e capitão de embarcações, que morreu após um grave acidente de moto na Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.
A vítima fatal do acidente de trânsito registrado na noite de terça-feira (13), na Rodovia dos Tamoios, foi identificada como Rafael Cesar Baltieri, de 50 anos. Conhecido como “Alemão”, ele era marinheiro de profissão e bastante conhecido no meio náutico de Caraguatatuba.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 19h15, no km 17,6 do contorno da Tamoios, na altura do bairro Pegorelli. Baltieri pilotava uma motocicleta que colidiu na traseira de um carro, conduzido por um motorista de 38 anos.
O marinheiro chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Stella Maris, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 23h33, conforme registro policial.
O acidente.
Segundo o relato do condutor do automóvel, a motocicleta trafegava em alta velocidade quando atingiu a parte traseira do veículo. A Polícia Rodoviária Estadual requisitou perícia técnica no local e recolheu a moto administrativamente para análise.
O teste do etilômetro realizado no motorista do carro indicou 0,26 mg/L. Em relação ao motociclista, o boletim aponta que não foi possível confirmar eventual ingestão de álcool, já que o teste não foi realizado.
A Polícia Civil aguarda os laudos periciais e demais diligências para esclarecer a dinâmica do acidente e apontar responsabilidades.
Comoção e homenagens
A morte de Baltieri provocou forte repercussão nas redes sociais. Em nota, a empresa Oceanic Sunset, onde ele atuava, lamentou a perda. “Com pesar comunicamos o falecimento do nosso capitão Rafael Baltieri”, diz o comunicado.
Amigos também prestaram homenagens. “Muito triste a notícia da sua partida, meu amigo”, escreveu Rodrigo Erbert. “Um grande amigo e parceiro do mar”, afirmou Alcides Cunha. “Alemão era uma pessoa gentil e educada”, publicou Claudia Bueno.