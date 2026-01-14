Subir ao altar era mais do que um plano. Era um sonho.
Aos 19 anos, Jaqueline Limeira da Silva trabalhava como vendedora com objetivo de transformar em realidade o sonho de casar-se com o seu amado, com o jovem Gabriel Oliveira Silva, de 20 anos. Há dois anos, ela havia deixado São Paulo e se mudado para São José dos Campos, para ficar junto do companheiro.
Uma briga de trânsito, que terminou em tragédia, colocou um abrupto ponto final nos sonhos da jovem.
Na noite de segunda-feira (12), Jaqueline foi morta a tiros durante uma briga de trânsito, na região central da cidade. Ela estava na garupa da motocicleta conduzida pelo companheiro, que também foi baleado e sobreviveu. Ferido, Gabriel perguntava sobre a amada.
Segundo familiares, Jaqueline vivia um momento de esperança e planos para o futuro. “Ela estava muito feliz, lutando para ter uma melhoria de vida, cheia de esperança”, relatou a mãe, emocionada.
O crime.
Jaqueline estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo companheiro quando o casal se envolveu em uma discussão com o motorista de um carro. Durante a briga, os dois ocupantes da moto foram atingidos por disparos de arma de fogo.
Jaqueline morreu no local. O namorado foi baleado no abdômen e socorrido com vida ao Hospital Municipal da Vila Industrial.
O motorista do carro, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante e identificado como João Victor Cintra de Jesus. Em nota, a defesa informou que as investigações ainda estão em fase inicial e que o suspeito colaborou com as autoridades.
Segundo o boletim de ocorrência, o crime foi registrado por volta das 22h, na rua Doutor Gaspar Resende, no bairro Jardim Bela Vista, na região central da cidade. O caso é investigado pela Polícia Civil.