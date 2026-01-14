Subir ao altar era mais do que um plano. Era um sonho.

Aos 19 anos, Jaqueline Limeira da Silva trabalhava como vendedora com objetivo de transformar em realidade o sonho de casar-se com o seu amado, com o jovem Gabriel Oliveira Silva, de 20 anos. Há dois anos, ela havia deixado São Paulo e se mudado para São José dos Campos, para ficar junto do companheiro.

Uma briga de trânsito, que terminou em tragédia, colocou um abrupto ponto final nos sonhos da jovem.