Moradores de São Sebastião com sobrepeso ou obesidade podem participar do Programa Vida Leve, uma iniciativa gratuita de tratamento para adultos entre 18 e 65 anos e com IMC acima de 25.

As inscrições já estão abertas nas USFs (Unidades de Saúde da Família) até dia 22 de fevereiro.

