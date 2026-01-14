Moradores de São Sebastião com sobrepeso ou obesidade podem participar do Programa Vida Leve, uma iniciativa gratuita de tratamento para adultos entre 18 e 65 anos e com IMC acima de 25.
As inscrições já estão abertas nas USFs (Unidades de Saúde da Família) até dia 22 de fevereiro.
As atividades acontecem durante 3 meses no CAE (Centro de Apoio Educacional) do Pontal da Cruz, com encontros semanais todas as sextas-feiras com atendimento multiprofissional que une acompanhamento médico, nutricional e psicológico à prática regular de exercícios físicos e técnicas de auriculoterapia.
O objetivo não é somente o emagrecimento, mas especialmente o controle de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, que se desenvolvem junto à obesidade.
Em março de 2026 se inicia o próximo ciclo do programa que tem vagas limitadas distribuídas por diferentes regiões da cidade e abrange as unidades de Barequeçaba, Itatinga I e II, Varadouro, Olaria, Centro, Pontal da Cruz, São Francisco, Morro do Abrigo, Enseada I e II, Jaraguá e Canto do Mar.