VIDA LEVE

São Sebastião oferece programa gratuito de combate à obesidade

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ PMSS
Reuniões do programa Vida Leve começam em março de 2026
Moradores de São Sebastião com sobrepeso ou obesidade podem participar do Programa Vida Leve, uma iniciativa gratuita de tratamento para adultos entre 18 e 65 anos e com IMC acima de 25.

As inscrições já estão abertas nas USFs (Unidades de Saúde da Família)  até dia 22 de fevereiro.

As atividades acontecem durante 3 meses no CAE (Centro de Apoio Educacional) do Pontal da Cruz, com encontros semanais todas as sextas-feiras com atendimento multiprofissional que une acompanhamento médico, nutricional e psicológico à prática regular de exercícios físicos e técnicas de auriculoterapia.

O objetivo não é somente o emagrecimento, mas especialmente o controle de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, que se desenvolvem junto à obesidade.

Em março de 2026 se inicia o próximo ciclo do programa que tem vagas limitadas distribuídas por diferentes regiões da cidade e abrange as unidades de Barequeçaba, Itatinga I e II, Varadouro, Olaria, Centro, Pontal da Cruz, São Francisco, Morro do Abrigo, Enseada I e II, Jaraguá e Canto do Mar.

