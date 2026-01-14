A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de alto risco para tempestades com chuva intensa, raios, ventos fortes e possibilidade de granizo no Vale do Paraíba e Litoral Norte. O aviso vale entre esta quarta-feira (14) e sexta-feira (16), com maior intensidade prevista para quinta-feira (15).

