A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta de alto risco para tempestades com chuva forte, raios, ventos intensos e possibilidade de granizo no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e no Litoral Norte. O aviso é válido de quarta-feira (14) até sexta-feira (16), com maior intensidade prevista para quinta-feira (15).
De acordo com o órgão, as precipitações podem ocorrer de forma intensa, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo.
O cenário de maior atenção é esperado para quinta-feira (15), principalmente nos municípios da faixa leste do Estado, onde estão o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.
Mesmo com a previsão de chuva, as temperaturas seguem elevadas, aumentando a sensação de abafamento. Na capital paulista, os termômetros podem chegar a 27°C. Em Santos e Piracicaba, a máxima prevista é de 28°C, enquanto Ribeirão Preto pode registrar até 30°C.
Risco por região
A Defesa Civil classificou os acumulados de chuva previstos em três níveis:
- Risco muito alto: Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba;
- Risco alto: Baixada Santista, São José dos Campos, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, além das regiões de Bauru e Araraquara;
- Risco médio: Regiões de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.
Orientações à população
A recomendação é de atenção redobrada, principalmente para moradores de áreas vulneráveis, onde há maior risco de alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvores. A Defesa Civil orienta evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores durante tempestades e manter distância de fios elétricos rompidos.
Para receber alertas gratuitos da Defesa Civil, basta enviar um SMS com o CEP da localidade para o número 40199.
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.