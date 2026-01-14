O São José Basket recebe o Cruzeiro na noite desta quinta-feira (15), a partir das 19h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 205/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Agora, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, está mais animado com a vitória por 88 a 81 sobre o Paulistano, na Farma Conde Arena, na noite da última sexta-feira (9).