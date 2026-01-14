15 de janeiro de 2026
BASQUETE

São José Basket pega o Cruzeiro e busca a 4ª vitória seguida

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Léo Lenzi/Agência NTZ
Lance do jogo entre São José e Paulistano
Lance do jogo entre São José e Paulistano

O São José Basket recebe o Cruzeiro na noite desta quinta-feira (15), a partir das 19h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 205/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Agora, o time da região, comandado pelo técnico Chris Ahmed, está mais animado com a vitória por 88 a 81 sobre o Paulistano, na Farma Conde Arena, na noite da última sexta-feira (9).

Aliás, o São José vem de três vitórias consecutivas no torneio nacional e busca o quarto triunfo. Na abertura do campeonato, em Belo Horizonte, os joseenses venceram os mineiros com certa facilidade, por 85 a 62, no dia 18 de outubro.

Desde então, o adversário de logo mais, caçula no campeonato, se estruturou e melhorou um pouco o desempenho. Ainda assim, o São José é favorito.

Neste momento, o time joseense está em sétimo lugar, com 13 vitórias e sete derrotas, em 65% de aproveitamento. E o Cruzeiro está em 14º lugar, com 30% de aproveitamento, onde soma seis vitórias e 14 derrotas no torneio.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo app oficial do clube e pelo site: https://ingressos.spoten.app/clube/284/sao-jose-basquete.

