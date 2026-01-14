A Prefeitura de São Sebastião aplicou uma nova multa ao Condomínio Alcatrazes, na Costa Sul, por persistir no lançamento irregular de esgoto na rede de drenagem pluvial.

A infração foi constatada nesta terça-feira (13) após denúncias anônimas de que o empreendimento persistia despejando dejetos diretamente na Praia de Boiçucanga, mesmo após autuação em novembro de 2025.

