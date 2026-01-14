15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Plataforma +Emprego oferece mais de 120 vagas em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Plataform +Emprego conecta empresários e candidatos em Taubaté
Plataform +Emprego conecta empresários e candidatos em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, por meio da plataforma +Emprego, disponibiliza mais de 120 vagas de trabalho nesta quarta-feira (14).

O sistema busca conectar empresas e candidatos, facilitando o cadastro de currículos e o processo de contratação no município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Além da intermediação, a plataforma conta com o suporte da Escola do Trabalho, que oferece cursos de qualificação sempre que uma demanda específica do mercado não for preenchida por falta de preparo técnico.

Para quem busca a primeira oportunidade ou deseja mudar de área, a plataforma oferece 12 vagas que não exigem experiência prévia. Entre as funções disponíveis nesta modalidade estão as de auxiliar de estoque, auxiliar de logística e auxiliar de expedição, entre outras.

Entre os destaques desta semana, estão abertas 20 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) em uma empresa do setor de limpeza.

A seleção para essas oportunidades será realizada em um mutirão nesta quinta-feira (15). Para participar, o candidato deve comparecer antecipadamente ao posto do Desenvolve Taubaté para retirar o encaminhamento obrigatório para o processo seletivo.

O atendimento presencial do Desenvolve Taubaté ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no prédio da Rodoviária Nova, localizado na rua Benedito da Silveira Moraes, no Jardim Ana Emília.

Os candidatos também podem conferir a lista completa de oportunidades e realizar o cadastro diretamente pelo site oficial da prefeitura.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários