A Prefeitura de Taubaté, por meio da plataforma +Emprego, disponibiliza mais de 120 vagas de trabalho nesta quarta-feira (14).
O sistema busca conectar empresas e candidatos, facilitando o cadastro de currículos e o processo de contratação no município.
Além da intermediação, a plataforma conta com o suporte da Escola do Trabalho, que oferece cursos de qualificação sempre que uma demanda específica do mercado não for preenchida por falta de preparo técnico.
Para quem busca a primeira oportunidade ou deseja mudar de área, a plataforma oferece 12 vagas que não exigem experiência prévia. Entre as funções disponíveis nesta modalidade estão as de auxiliar de estoque, auxiliar de logística e auxiliar de expedição, entre outras.
Entre os destaques desta semana, estão abertas 20 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) em uma empresa do setor de limpeza.
A seleção para essas oportunidades será realizada em um mutirão nesta quinta-feira (15). Para participar, o candidato deve comparecer antecipadamente ao posto do Desenvolve Taubaté para retirar o encaminhamento obrigatório para o processo seletivo.
O atendimento presencial do Desenvolve Taubaté ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no prédio da Rodoviária Nova, localizado na rua Benedito da Silveira Moraes, no Jardim Ana Emília.
Os candidatos também podem conferir a lista completa de oportunidades e realizar o cadastro diretamente pelo site oficial da prefeitura.