A Prefeitura de Taubaté, por meio da plataforma +Emprego, disponibiliza mais de 120 vagas de trabalho nesta quarta-feira (14).

O sistema busca conectar empresas e candidatos, facilitando o cadastro de currículos e o processo de contratação no município.

