O barbeiro Altair Francisco da Silva Júnior, de 26 anos, foi executado a tiros dentro de uma barbearia em Ubatuba na tarde desta terça-feira (13). Ele era casado e deixa dois filhos pequenos, de 3 e 4 anos.
A execução de um jovem barbeiro chocou moradores. Altair foi morto no bairro Estufa, enquanto funcionava o salão.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 18h48 para atender a um chamado de encontro de cadáver. No local, os policiais encontraram o corpo da vítima caído no chão da barbearia, com múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, principalmente nas regiões do tronco e das costas.
No entorno do corpo, a perícia localizou diversas cápsulas deflagradas, aparentemente de calibre .380, que foram preservadas para análise técnica. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas a morte foi confirmada após os procedimentos legais.
Segundo a Polícia Civil, outros cinco clientes estavam no local no momento do crime, mas fugiram logo após os disparos e ainda não foram identificados. O barbeiro responsável pelo atendimento foi ouvido como testemunha.
Informações preliminares apontam que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, entraram no estabelecimento e efetuaram vários disparos contra a vítima, fugindo em seguida. Câmeras de monitoramento da Prefeitura, instaladas nas proximidades, podem ter registrado a rota de fuga dos criminosos e devem auxiliar nas investigações.
Altair era morador de Ubatuba, trabalhava também com locação de cadeiras de praia na Praia das Toninhas e não tinha antecedentes divulgados até o momento. O caso é investigado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação e identificar os autores do crime.