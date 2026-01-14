O barbeiro Altair Francisco da Silva Júnior, de 26 anos, foi executado a tiros dentro de uma barbearia em Ubatuba na tarde desta terça-feira (13). Ele era casado e deixa dois filhos pequenos, de 3 e 4 anos.

A execução de um jovem barbeiro chocou moradores. Altair foi morto no bairro Estufa, enquanto funcionava o salão.