Sob forte comoção, parentes e amigos se despediram de Jaqueline da Silva, 19 anos, durante o velório realizado na zona oeste de São Paulo. O clima foi marcado por tristeza e revolta diante da morte precoce da jovem, vítima de um episódio de violência no trânsito ocorrido em São José dos Campos.
Segundo familiares, Jaqueline vivia um momento de esperança e planos para o futuro. “Ela estava muito feliz, lutando para ter uma melhoria de vida, cheia de esperança”, relatou a mãe, emocionada.
O crime aconteceu após um desentendimento no trânsito. Jaqueline estava na garupa da motocicleta conduzida pelo namorado quando, durante a confusão, um motorista se aproximou correndo e efetuou disparos contra o casal. A jovem morreu ainda no local. O namorado foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao hospital, onde segue em recuperação.
Abalada, a mãe da vítima destacou o impacto da perda para toda a família. “Ele não tirou a vida da minha filha, ele tirou a alegria de uma família inteira”, desabafou.
O motorista João Vítor de Jesus, de 26 anos, foi preso em flagrante após o crime. Até a última atualização desta reportagem, a defesa dele não havia sido localizada. Familiares da vítima classificaram a ação como incompreensível. “O que ele fez não é normal”, afirmou um parente durante o velório.
O caso reacende o alerta para a escalada da violência no trânsito. Em menos de 15 dias, ao menos três episódios graves foram registrados no estado de São Paulo. Um deles ocorreu na zona sul da capital, onde um motorista utilizou um taco para destruir outro veículo em um posto de combustíveis, após uma tentativa de ultrapassagem. A vítima sofreu ferimentos no braço e na cabeça. O agressor foi identificado, mas ainda não prestou depoimento.