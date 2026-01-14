Sob forte comoção, parentes e amigos se despediram de Jaqueline da Silva, 19 anos, durante o velório realizado na zona oeste de São Paulo. O clima foi marcado por tristeza e revolta diante da morte precoce da jovem, vítima de um episódio de violência no trânsito ocorrido em São José dos Campos.

Segundo familiares, Jaqueline vivia um momento de esperança e planos para o futuro. “Ela estava muito feliz, lutando para ter uma melhoria de vida, cheia de esperança”, relatou a mãe, emocionada.