As oportunidades atendem a diversos níveis de escolaridade e estão distribuídas em áreas principais como comércio, gastronomia, hotelaria, construção civil, indústria, serviços, saúde, educação e transporte.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba disponibiliza 295 vagas de emprego para esta quarta-feira (14).

Com concorrer às vagas

Os interessados devem comparecer presencialmente com RG, CPF e currículo atualizado.

Para os moradores da Região Sul, o atendimento é feito no Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão, das 8h às 14h.