15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Caraguatatuba tem 295 oportunidades de emprego disponíveis

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba disponibiliza 295 vagas de emprego para esta quarta-feira (14).

As oportunidades atendem a diversos níveis de escolaridade e estão distribuídas em áreas principais como comércio, gastronomia, hotelaria, construção civil, indústria, serviços, saúde, educação e transporte. 

Clique aqui para conhecer as vagas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com concorrer às vagas

Os interessados devem comparecer presencialmente com RG, CPF e currículo atualizado.

Para os moradores da Região Sul, o atendimento é feito no Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão, das 8h às 14h.

Já a população das Regiões Norte e Centro deve procurar o PAT na rua Taubaté, nº 520, no Sumaré, das 8h às 16h.

Antes de se dirigir aos postos, é recomendável acessar o site oficial da prefeitura para conferir os critérios específicos de cada vaga.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários