Um homem procurado pela Justiça foi localizado e preso no bairro Cidade Salvador, em Jacareí.

A prisão aconteceu na tarde de terça-feira (13) durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp