TRÁFICO DE DROGAS

Com pena de 6 anos em regime fechado, foragido é preso em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça foi localizado e preso no bairro Cidade Salvador, em Jacareí.

A prisão aconteceu na tarde de terça-feira (13) durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.

Em abordagem constatou-se que o suspeito era procurado pelo crime de tráfico de drogas com pena de 6 anos a cumprir em regime fechado.

Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da justiça.

