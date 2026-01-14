Um homem procurado pela Justiça foi localizado e preso no bairro Cidade Salvador, em Jacareí.
A prisão aconteceu na tarde de terça-feira (13) durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela região.
Em abordagem constatou-se que o suspeito era procurado pelo crime de tráfico de drogas com pena de 6 anos a cumprir em regime fechado.
Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da justiça.