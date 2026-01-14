Três meses após o crime que chocou o Vale do Paraíba, o homem procurado pela morte do jovem romeiro Gustavo Santos, de 19 anos, foi preso em Canas pela Polícia Militar, na noite dessa terça-feira (13).

O romeiro foi morto na madrugada de 12 de outubro do ano passado, durante sua peregrinação pela rodovia estadual Deputado Osvaldo Ortiz Monteiro, em Canas, até o Santuário Nacional de Aparecida.