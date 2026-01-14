Três meses após o crime que chocou o Vale do Paraíba, o homem procurado pela morte do jovem romeiro Gustavo Santos, de 19 anos, foi preso em Canas pela Polícia Militar, na noite dessa terça-feira (13).
O romeiro foi morto na madrugada de 12 de outubro do ano passado, durante sua peregrinação pela rodovia estadual Deputado Osvaldo Ortiz Monteiro, em Canas, até o Santuário Nacional de Aparecida.
O criminoso foi capturado por policiais militares da Companhia de Força Tática do 23° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento tático pela cidade de Canas.
Gustavo foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto, enquanto ele fazia a tradicional caminhada de fé até o Santuário Nacional de Aparecida.
Segundo informações da Polícia Militar, Gustavo caminhava com um amigo pela rodovia quando foi abordado por um homem armado, que anunciou o assalto. O comparsa do jovem entregou o celular, mas Gustavo se recusou a entregar o aparelho — e acabou sendo baleado na cabeça. O criminoso fugiu a pé. Gustavo morreu no local, antes da chegada do socorro.
O crime aconteceu em frente à entrada do polo industrial de Canas, próximo à Via Dutra, trecho usado por centenas de fiéis que seguem a pé rumo a Aparecida no feriado da Padroeira do Brasil.
Gustavo morava no bairro Pitéu, em Cachoeira Paulista, e fazia a romaria com amigos e familiares. A notícia da morte provocou revolta e tristeza nas redes sociais.
Prisão
Na noite dessa terça-feira (13), as equipes da Polícia Militar identificaram dois indivíduos em atitude suspeita em um conhecido ponto de tráfico de drogas em Canas. Ao notarem a aproximação dos agentes de segurança, os criminosos tentaram fugir a pé, mas foram interceptados.
Durante a abordagem e identificação, constatou-se que um dos suspeitos possuía mandado de prisão em aberto pelo latrocínio ocorrido em outubro do ano passado, no qual morreu o jovem romeiro.
Na ação, foram ainda apreendidos: entorpecentes prontos para comercialização, quantia em dinheiro proveniente do tráfico de drogas e uma motocicleta com queixa de roubo.
Os criminosos e os materiais apreendidos foram conduzidos ao Plantão Policial de Lorena, onde permaneceram presos e à disposição da justiça.