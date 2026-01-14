Após cinco dias de angústia e mobilização nas redes sociais, o pedreiro Samuel Martins, de 34 anos, morador da zona leste de São José dos Campos, foi encontrado com vida pela família. Ele estava na cidade de Cunha e já foi levado de volta para casa.

Samuel mora no bairro Novo Horizonte, na zona leste de São José, e havia sido visto pela última vez por volta das 6h da manhã de sexta-feira, no prédio onde reside. Desde então, ele não havia feito mais contato, o que gerou grande preocupação entre parentes e amigos.