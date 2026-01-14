Após cinco dias de angústia e mobilização nas redes sociais, o pedreiro Samuel Martins, de 34 anos, morador da zona leste de São José dos Campos, foi encontrado com vida pela família. Ele estava na cidade de Cunha e já foi levado de volta para casa.
Samuel mora no bairro Novo Horizonte, na zona leste de São José, e havia sido visto pela última vez por volta das 6h da manhã de sexta-feira, no prédio onde reside. Desde então, ele não havia feito mais contato, o que gerou grande preocupação entre parentes e amigos.
Segundo a família, no dia do desaparecimento, o pedreiro saiu vestindo camiseta preta, boné preto, bermuda e mochila preta. Informações iniciais indicavam que ele teria sido visto nas proximidades da UBS do Jardim São José 2, ainda na manhã de sexta-feira.
Familiares relataram também que, na quinta-feira anterior ao desaparecimento, Samuel havia passado por um atendimento médico após ingerir medicação em excesso. Ele foi levado ao hospital, passou por lavagem gástrica e recebeu alta ainda na mesma noite.
Durante os dias em que esteve desaparecido, o caso mobilizou moradores da região e foi amplamente compartilhado nas redes sociais. A família agradeceu o apoio recebido e as mensagens de solidariedade, que ajudaram a manter o caso em evidência até o desfecho positivo.