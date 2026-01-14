A Polícia Militar prendeu na noite dessa terça-feira (13), em Canas, um homem procurado pela Justiça pelo crime de latrocínio contra um jovem romeiro de 19 anos, morto durante um assalto enquanto peregrinava para o Santuário Nacional de Aparecida.
O romeiro foi morto na madrugada de 12 de outubro do ano passado, durante sua peregrinação pela rodovia estadual Deputado Osvaldo Ortiz Monteiro, em Canas.
O criminoso foi capturado por policiais militares da Companhia de Força Tática do 23° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento tático pela cidade de Canas.
As equipes identificaram dois indivíduos em atitude suspeita em um conhecido ponto de tráfico de drogas. Ao notarem a aproximação dos agentes de segurança, os criminosos tentaram fugir a pé, mas foram interceptados.
Durante a abordagem e identificação, constatou-se que um dos suspeitos possuía mandado de prisão em aberto pelo latrocínio ocorrido em outubro do ano passado, no qual morreu o jovem romeiro.
Na ação, foram ainda apreendidos: entorpecentes prontos para comercialização, quantia em dinheiro proveniente do tráfico de drogas e uma motocicleta com queixa de roubo.
Os criminosos e os materiais apreendidos foram conduzidos ao Plantão Policial de Lorena, onde permaneceram presos e à disposição da justiça.