A Polícia Militar prendeu na noite dessa terça-feira (13), em Canas, um homem procurado pela Justiça pelo crime de latrocínio contra um jovem romeiro de 19 anos, morto durante um assalto enquanto peregrinava para o Santuário Nacional de Aparecida.

O romeiro foi morto na madrugada de 12 de outubro do ano passado, durante sua peregrinação pela rodovia estadual Deputado Osvaldo Ortiz Monteiro, em Canas.