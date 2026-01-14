Um homem de 27 anos com amplo histórico criminal, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de terça-feira (13), no bairro Travessão, em Caraguatatuba. A prisão ocorreu na rua Benedito Carlos da Silva, onde o suspeito foi abordado levando drogas para abastecer uma biqueira próxima a escolas da região.

Ao avistar a viatura da Guarda Civil Municipal, ele, que deixava sua residência, demonstrou nervosismo e tentou retornar para o interior do imóvel, mas foi prontamente contido pelos agentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp