15 de janeiro de 2026
FLAGRANTE

Homem é preso ao reabastecer biqueira perto de escola na região

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Homem portava cerca de 220 gramas de entorpecentes
Homem portava cerca de 220 gramas de entorpecentes

Um homem de 27 anos com amplo histórico criminal, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de terça-feira (13), no bairro Travessão, em Caraguatatuba. A prisão ocorreu na rua Benedito Carlos da Silva, onde o suspeito foi abordado levando drogas para abastecer uma biqueira próxima a escolas da região.

Ao avistar a viatura da Guarda Civil Municipal, ele, que deixava sua residência, demonstrou nervosismo e tentou retornar para o interior do imóvel, mas foi prontamente contido pelos agentes.

Na sacola que ele carregava, foram localizadas 425 porções de crack e 160 de cocaína, totalizando mais de 220 gramas de entorpecentes prontos para a comercialização. 

Ele admitiu que estava a caminho da rua Ipê para abastecer um ponto de venda de drogas conhecido como "Cabeça de Boi", situado a aproximadamente 300 metros de instituições de ensino, como a Escola Estadual Ângelo de Barros e a EMEF Benedito Paes Sobrinho.

Em depoimento à Polícia Civil, o detido alegou não ser o proprietário das substâncias, mas confirmou possuir uma extensa ficha criminal. 

Histórico criminal

Seu histórico inclui passagens por tráfico de armas, receptação, infrações à Lei Maria da Penha e ao menos quatro prisões em flagrante por tráfico de drogas entre 2018 e 2021. 

O registro policial detalha condenações anteriores por tráfico com penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias em 2022, e outra de 1 ano e 8 meses, além de uma condenação recente por receptação em dezembro de 2023.

Diante dos fatos e da reincidência sistemática, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva para interromper o ciclo criminoso. 

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba como tráfico de drogas, com causa de aumento de pena por ser praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino.

