Um homem de 27 anos com amplo histórico criminal, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de terça-feira (13), no bairro Travessão, em Caraguatatuba. A prisão ocorreu na rua Benedito Carlos da Silva, onde o suspeito foi abordado levando drogas para abastecer uma biqueira próxima a escolas da região.
Ao avistar a viatura da Guarda Civil Municipal, ele, que deixava sua residência, demonstrou nervosismo e tentou retornar para o interior do imóvel, mas foi prontamente contido pelos agentes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na sacola que ele carregava, foram localizadas 425 porções de crack e 160 de cocaína, totalizando mais de 220 gramas de entorpecentes prontos para a comercialização.
Ele admitiu que estava a caminho da rua Ipê para abastecer um ponto de venda de drogas conhecido como "Cabeça de Boi", situado a aproximadamente 300 metros de instituições de ensino, como a Escola Estadual Ângelo de Barros e a EMEF Benedito Paes Sobrinho.
Em depoimento à Polícia Civil, o detido alegou não ser o proprietário das substâncias, mas confirmou possuir uma extensa ficha criminal.
Histórico criminal
Seu histórico inclui passagens por tráfico de armas, receptação, infrações à Lei Maria da Penha e ao menos quatro prisões em flagrante por tráfico de drogas entre 2018 e 2021.
O registro policial detalha condenações anteriores por tráfico com penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias em 2022, e outra de 1 ano e 8 meses, além de uma condenação recente por receptação em dezembro de 2023.
Diante dos fatos e da reincidência sistemática, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva para interromper o ciclo criminoso.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba como tráfico de drogas, com causa de aumento de pena por ser praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino.