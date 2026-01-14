15 de janeiro de 2026
RODOVIA

Nova marginal será interditada na Dutra entre SJC e Jacareí; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Obras na Via Dutra entre São José e Jacareí
Obras na Via Dutra entre São José e Jacareí

A concessionária RioSP informou que haverá a interdição parcial da nova marginal norte para obras de passeio público. A interdição ocorrerá a partir desta quinta-feira (15), no trecho entre São José dos Campos e Jacareí.

Parte da faixa 2 (à direita) da nova marginal norte, no sentido Rio de Janeiro, será interditada entre os km 157,900 e km 157,400, abrangendo o trecho entre os dois municípios.

A previsão é que os serviços sejam concluídos até 29 de janeiro, podendo ser liberados antes do prazo. A interdição será necessária para garantir a segurança das equipes que atuarão na construção do passeio público para pedestres e na execução de drenagem emergencial. O fechamento ocorrerá 24 horas por dia, com toda a região devidamente sinalizada.

A concessionária reforça a importância de os motoristas respeitarem a sinalização e, principalmente, o limite de velocidade no trecho em obras, contribuindo para a segurança de todos.

