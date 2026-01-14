A concessionária RioSP informou que haverá a interdição parcial da nova marginal norte para obras de passeio público. A interdição ocorrerá a partir desta quinta-feira (15), no trecho entre São José dos Campos e Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Parte da faixa 2 (à direita) da nova marginal norte, no sentido Rio de Janeiro, será interditada entre os km 157,900 e km 157,400, abrangendo o trecho entre os dois municípios.