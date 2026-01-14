Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no km 80 da Rodovia SP-099 (Tamoios), em Caraguatatuba. Ele transportava cocaína em viagem rodoviária.
A prisão ocorreu na noite de terça-feira (13) durante uma operação da equipe de TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), que abordou um ônibus de linha que fazia o trajeto São Paulo x São Sebastião.
À polícia, o indiciado, que ocupava a poltrona 41, admitiu que transportava drogas em uma mochila preta guardada no bagageiro superior.
No interior da bolsa foram encontrados dois tijolos de cocaína, totalizando aproximadamente 2,1 kg da substância, além de 28 embalagens plásticas vazias do tipo eppendorfs.
Questionado sobre a origem do entorpecente, o homem afirmou que levava a droga de Ribeirão Preto para entregar na rodoviária de Caraguatatuba.
Ele alegou estar desempregado e relatou que receberia R$ 3,5 mil pelo transporte, sendo esta a sua segunda viagem com essa finalidade. A autoridade policial ressaltou que a cocaína apreendida é pura e, após o processo de refinamento, o prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassaria R$ 100 mil.
Além do entorpecente, foram apreendidos um aparelho celular Samsung e passagens de ônibus. O homem foi conduzido ao Departamento de Polícia Central de Caraguatatuba, onde foi formalizado o indiciamento por tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça.
O ônibus e os demais passageiros foram liberados para seguir viagem.