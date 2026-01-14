Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no km 80 da Rodovia SP-099 (Tamoios), em Caraguatatuba. Ele transportava cocaína em viagem rodoviária.

A prisão ocorreu na noite de terça-feira (13) durante uma operação da equipe de TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), que abordou um ônibus de linha que fazia o trajeto São Paulo x São Sebastião.

