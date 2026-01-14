15 de janeiro de 2026
EMBAIXO DO SOFÁ

Polícia flagra fundo falso do tráfico e prende suspeito em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Piso solto sob o sofá indicou um fundo falso onde a droga era escondida
Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Castolira, em Pindamonhangaba, após a Polícia Civil descobrir cerca de 700 g de cocaína escondidos em um fundo falso sob o sofá de um imóvel.

A prisão ocorreu na terça-feira (13), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em local apontado por investigações como ponto de armazenamento de entorpecentes. 

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou destruir seu aparelho celular, mas não teve sucesso e foi contido.

Durante a vistoria no imóvel, os agentes notaram um piso aparentemente solto sob o sofá e constataram que se tratava de um fundo falso utilizado para esconder drogas. 

O homem e o material apreendido foram conduzidos à Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, onde o detido permaneceu à disposição da Justiça.

