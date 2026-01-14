Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Castolira, em Pindamonhangaba, após a Polícia Civil descobrir cerca de 700 g de cocaína escondidos em um fundo falso sob o sofá de um imóvel.

A prisão ocorreu na terça-feira (13), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em local apontado por investigações como ponto de armazenamento de entorpecentes.

