Um acidente em Caraguatatuba terminou com a morte de um motociclista, após uma colisão no contorno da Rodovia dos Tamoios, na altura do bairro Pegorelli. A vítima, um homem de 50 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Stella Maris, segundo registro da Polícia Civil.

O acidente foi registrado por volta de 19h15 de terça-feira (13), no km 17,6 do contorno. A ocorrência foi apresentada no plantão e segue em apuração para esclarecer as circunstâncias do choque.