Um acidente em Caraguatatuba terminou com a morte de um motociclista, após uma colisão no contorno da Rodovia dos Tamoios, na altura do bairro Pegorelli. A vítima, um homem de 50 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Stella Maris, segundo registro da Polícia Civil.
O acidente foi registrado por volta de 19h15 de terça-feira (13), no km 17,6 do contorno. A ocorrência foi apresentada no plantão e segue em apuração para esclarecer as circunstâncias do choque.
De acordo com o boletim, houve uma colisão traseira entre um carro e uma motocicleta. O condutor do automóvel, de 38 anos, relatou que trafegava pela via quando a moto, em alta velocidade, atingiu a parte traseira do veículo.
A equipe policial requisitou perícia técnica no local. A motocicleta foi recolhida administrativamente pela Polícia Rodoviária, conforme o registro do Acidente fatal em Caraguatatuba.
O motociclista foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Mais tarde, familiares comunicaram à polícia que a vítima não resistiu e morreu por volta de 23h33 no hospital, o que motivou a atualização do caso no registro do acidente.
O boletim aponta que foi oferecido teste de etilômetro ao condutor do carro, com resultado de 0,26 mg/L. Já em relação ao motociclista, o documento informa que não houve elementos suficientes para confirmar eventual embriaguez, pois não foi realizado teste.
A Polícia Civil aguarda laudos e demais diligências para concluir a dinâmica e apontar responsabilidades no acidente fatal. Em casos como este, perícia, prontuários e depoimentos ajudam a esclarecer velocidade, distância de segurança e condições da via.