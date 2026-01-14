Estão abertas as seletivas para o programa Atleta Cidadão em São José dos Campos.
Entre os meses de janeiro e março, crianças e adolescentes poderão testar suas habilidades em 19 modalidades esportivas diferentes, visando integrar as equipes de base do município.
O calendário de avaliações tem início já na segunda quinzena de janeiro e abrange uma vasta lista de modalidades, incluindo atletismo, basquete, boxe, ciclismo, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, hóquei de quadra, karatê, natação, natação PCD, rugby, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, xadrez, entre outros.
Para participar, é obrigatório ser morador de São José dos Campos e estar dentro da faixa etária estabelecida para a modalidade escolhida.
Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente no local e horário da seletiva, comparecendo com vestimenta e calçados adequados para a prática esportiva, além de portar documento de identidade e comprovante de residência.
Vale ressaltar que menores de 18 anos devem estar obrigatoriamente acompanhados por um responsável legal.
As datas, horários e endereços específicos de cada avaliação podem ser conferidos detalhadamente no site oficial da Prefeitura.