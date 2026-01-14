Estão abertas as seletivas para o programa Atleta Cidadão em São José dos Campos.

Entre os meses de janeiro e março, crianças e adolescentes poderão testar suas habilidades em 19 modalidades esportivas diferentes, visando integrar as equipes de base do município.

