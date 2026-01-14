Um adolescente pediu socorro à PRF (Polícia Rodoviária Federal) após procurar a base da corporação na rodovia Presidente Dutra, em Aparecida, e relatar que sofria agressões dentro de casa. O caso foi registrado como suspeita de maus-tratos e lesão corporal contra menor de 14 anos, segundo boletim de ocorrência.

De acordo com o registro, o adolescente, de 13 anos, fez a denúncia depois de sair da residência onde vive com a tia, de 45 anos, responsável legal por ele há cerca de cinco anos. A Polícia Civil e o Conselho Tutelar foram acionados para atendimento e encaminhamentos de proteção.