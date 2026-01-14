O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou na manhã desta quarta-feira (14) que a embarcação que estava desaparecida com a família em São Sebastião foi encontrada em Maresias. Os tripulantes foram resgatados.

De acordo com as informações do Grupamento de Bombeiros Marítimos, na lancha estavam três pessoas de uma família: pai, mãe e filha.

“Embarcação já localizada em Maresias. Tripulantes em terra sem nenhum problema”, informou o GBMar.