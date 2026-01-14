O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou na manhã desta quarta-feira (14) que a embarcação que estava desaparecida com a família em São Sebastião foi encontrada em Maresias. Os tripulantes foram resgatados.
De acordo com as informações do Grupamento de Bombeiros Marítimos, na lancha estavam três pessoas de uma família: pai, mãe e filha.
“Embarcação já localizada em Maresias. Tripulantes em terra sem nenhum problema”, informou o GBMar.
A embarcação saiu de Boiçucanga na terça-feira (13) e o retorno era previsto por volta de 18h, porém isso não ocorreu. A embarcação teria sido vista pela última vez em Maresias, também Costa Sul de São Sebastião.
Diante da situação, o GBMar foi acionado para realizar buscas na área compreendida entre as praias de Maresias e Baleia. A Marinha do Brasil segue atuando em apoio nas buscas por essa embarcação, que permanece desaparecida até o momento.
A embarcação é uma Finish 185, de nome BALEIWA.