SJC: procurado por homicídio é preso na UPA do Putim

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi localizado e preso em São José dos Campos com o apoio das câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

A prisão aconteceu na segunda-feira (12), após as equipes do CSI identificarem o suspeito por meio do sistema de reconhecimento facial na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Putim, na região sudeste da cidade. 

Guardas civis municipais foram alertados e iniciaram a diligência. O suspeito tentou fugir de carro, mas as câmeras monitoraram o trajeto do veículo, permitindo que ele fosse rapidamente localizado e abordado.

O homem tinha contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Ele foi detido e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permanece à disposição das autoridades.

