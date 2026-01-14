Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi localizado e preso em São José dos Campos com o apoio das câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

A prisão aconteceu na segunda-feira (12), após as equipes do CSI identificarem o suspeito por meio do sistema de reconhecimento facial na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Putim, na região sudeste da cidade.

