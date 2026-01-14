15 de janeiro de 2026
DESAPARECIDO

GBMar procura barco desaparecido com família em São Sebastião

Por Jesse Nascimento | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Embarcação teria sido vista pela última vez em Maresias
Embarcação teria sido vista pela última vez em Maresias

O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) procura embarcação desaparecida com família em São Sebastião. De acordo com as informações do Grupamento de Bombeiros Marítimos na lancha estariam três pessoas, de uma família, pai, mãe e filha.

A embarcação saiu de Boiçucanga nesta terça-feira e o retorno era previsto por volta de 18h, porém isso não ocorreu. A embarcação teria sido vista pela última vez em Maresias, também Costa Sul de São Sebastião.

Diante da situação, o GBMar foi acionado para realizar buscas na área compreendida entre as praias de Maresias e Baleia. A Marinha do Brasil segue atuando em apoio nas buscas por essa embarcação, que permanece desaparecida até o momento.

A embarcação é uma Finish 185, de nome BALEIWA.

