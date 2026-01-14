A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o Sunlenca (lenacapavir), um novo medicamento injetável para prevenir o HIV.
Diferente do método atual, que exige a ingestão de comprimidos diários, o novo remédio é aplicado apenas duas vezes por ano, impedindo a reprodução do vírus HIV no corpo.
Como funciona e a quem é destinado
O tratamento começa com comprimidos, mas depois passa a ser feito com uma injeção a cada seis meses.
Ele funciona como uma PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), ou seja, é indicado para pessoas que não têm o vírus, mas querem se proteger antes de uma possível exposição.
Pode ser usado por adolescentes a partir de 12 anos e adultos, desde que tenham teste negativo para HIV.
Eficácia
Os resultados de testes com a medicação demonstraram 100% de proteção em mulheres cisgênero e uma eficácia geral de 96%, o que o torna consideravelmente mais eficiente que a pílula de uso diário.
Diante desses dados, a OMS (Organização Mundial da Saúde) classifica o método como a melhor opção de prevenção disponível na atualidade, sendo superado apenas pela expectativa de uma futura vacina.
Próximos passos
A adoção do novo medicamento, além de proteção extra, deve auxiliar na demanda das unidades de saúde com testes e distribuição de medicamentos.
Mesmo com o registro concedido pela Anvisa, para comercialização, o medicamento ainda depende da definição do preço máximo pela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos).
A disponibilização no SUS (Sistema Único de Saúde) ainda será avaliada pelos órgãos competentes.