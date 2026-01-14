A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o Sunlenca (lenacapavir), um novo medicamento injetável para prevenir o HIV.

Diferente do método atual, que exige a ingestão de comprimidos diários, o novo remédio é aplicado apenas duas vezes por ano, impedindo a reprodução do vírus HIV no corpo.

