O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) publicou uma portaria normativa, que reduz os custos para a emissão da CNH em São Paulo.

A norma, publicada em 9 de janeiro de 2026, limita em R$ 90 o valor dos exames médicos e psicotécnicos realizados por clínicas credenciadas, o que reduz os preços praticados anteriormente em cerca de 30% para o exame médico e 40% para o psicotécnico.

