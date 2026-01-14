15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
CNH PAULISTA

Tirar CNH fica mais barato em SP; portaria limita custo de exames

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Agência SP
Norma estabelece cobrança máxima de R$ 90 por procedimento
Norma estabelece cobrança máxima de R$ 90 por procedimento

O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) publicou uma portaria normativa, que reduz os custos para a emissão da CNH em São Paulo.

A norma, publicada em 9 de janeiro de 2026, limita em R$ 90 o valor dos exames médicos e psicotécnicos realizados por clínicas credenciadas, o que reduz os preços praticados anteriormente em cerca de 30% para o exame médico e 40% para o psicotécnico.

A mudança integra o novo programa CNH Paulista, que visa baratear e simplificar o processo de habilitação de novos condutores e de renovação do documento.

Novidades

Entre as mudanças estão a atualização dos sistemas do órgão para o novo exame teórico, conforme o novo curso on-line, e a possibilidade de contratação de instrutores autônomos credenciados para aulas práticas.

Para garantir que a população acompanhe as atualizações e a implementação por etapas, foi lançada a página CNH Paulista (https://detran.sp.gov.br/cnhpaulista/).

