O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) publicou uma portaria normativa, que reduz os custos para a emissão da CNH em São Paulo.
A norma, publicada em 9 de janeiro de 2026, limita em R$ 90 o valor dos exames médicos e psicotécnicos realizados por clínicas credenciadas, o que reduz os preços praticados anteriormente em cerca de 30% para o exame médico e 40% para o psicotécnico.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A mudança integra o novo programa CNH Paulista, que visa baratear e simplificar o processo de habilitação de novos condutores e de renovação do documento.
Novidades
Entre as mudanças estão a atualização dos sistemas do órgão para o novo exame teórico, conforme o novo curso on-line, e a possibilidade de contratação de instrutores autônomos credenciados para aulas práticas.
Para garantir que a população acompanhe as atualizações e a implementação por etapas, foi lançada a página CNH Paulista (