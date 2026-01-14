Estão abertas as inscrições para interessados em participar do projeto Turismo60+, que oferece visitas gratuitas à capital paulista e a destinos do interior e litoral para o público acima de 60 anos.
A oferta é do Governo de São Paulo e contempla roteiros pelas cidades de Praia Grande, Ubatuba, Serra Negra, Aparecida e Cunha.
A expectativa é de que o programa leve 3 mil pessoas em passeios até junho de 2026.
As viagens são feitas em grupo e incluem alimentação, hospedagem, passeios, seguro-viagem, guia de turismo e kit viagem (camiseta, garrafinha d’água e viseira). O único custo dos participantes é o transporte.
Como participar
As inscrições devem ser realizadas pelas prefeituras municipais e por organizações sociais.
Os grupos devem ter entre 25 e 45 pessoas, com acompanhamento obrigatório de um responsável.
O cadastro é feito no site oficial (www.turismo60sp.com.br).
O projeto
O projeto foi lançado em dezembro de 2025 e, na primeira etapa, beneficiou 203 viajantes de Tabapuã, Santa Lúcia, Presidente Epitácio, Estiva Gerbi e da capital, que visitaram Águas de Lindoia, Serra Negra, Mongaguá e Socorro.
A iniciativa da Secretaria de Turismo e Viagens, em parceria com a Alesp e municípios, visa promover a inclusão social e valorizar o patrimônio paulista.