Estão abertas as inscrições para interessados em participar do projeto Turismo60+, que oferece visitas gratuitas à capital paulista e a destinos do interior e litoral para o público acima de 60 anos.

A oferta é do Governo de São Paulo e contempla roteiros pelas cidades de Praia Grande, Ubatuba, Serra Negra, Aparecida e Cunha.

