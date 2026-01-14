Uma mulher foragida do sistema prisional foi presa na zona norte de São José dos Campos por policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior)
A prisão aconteceu na terça-feira (13), por volta das 9h40, na rua Tibiriçá.
Ela foi abordada pela equipe em atitude suspeita e, em consulta aos sistemas, foi constatado que havia um mandado de prisão contra ela por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 10 meses em regime fechado.
A mulher foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.