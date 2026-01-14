Realizadas na última semana, as operações contra alcoolemia registraram 27 recusas de motoristas ao teste do bafômetro e uma autuação por direção sob efeito de álcool na região do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.

A fiscalização do Detran-SP, que tem o objetivo de reduzir e prevenir os sinistros causados pelo consumo de bebida alcoólica combinado com direção, abordou 1.752 veículos em três ações em três municípios diferentes.