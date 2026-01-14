A Matriz Santo Antônio, no centro de Guaratinguetá, recebeu 74 mil romeiros em 2025, vindos em ônibus, carros, romarias a pé e também em visitas individuais. A igreja foi o local do batismo e da primeira missa de São Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro.

“Seguimos acolhendo cada peregrino com fé, gratidão e oração. Que Santo Antônio interceda por todos os que passam por esta Casa de Deus”, disse a direção da Matriz.