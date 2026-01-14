A Matriz Santo Antônio, no centro de Guaratinguetá, recebeu 74 mil romeiros em 2025, vindos em ônibus, carros, romarias a pé e também em visitas individuais. A igreja foi o local do batismo e da primeira missa de São Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro.
“Seguimos acolhendo cada peregrino com fé, gratidão e oração. Que Santo Antônio interceda por todos os que passam por esta Casa de Deus”, disse a direção da Matriz.
O número de visitantes em 2025 representou um aumento de 15% no número de peregrinos, com o maior movimento de visitantes registrado no segundo semestre do ano passado.
Foram registrados 42.515 ônibus, 1.007 carros e 206 romarias a pé, totalizando 74 mil visitantes.
“A Matriz Santo Antônio segue acolhendo romeiros com fé, devoção e esperança”, disse a direção da igreja.