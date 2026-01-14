15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PEREGRINAÇÃO

Local de batismo de Frei Galvão, Matriz recebe 74 mil romeiros

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Matriz Santo Antônio
Matriz Santo Antônio

A Matriz Santo Antônio, no centro de Guaratinguetá, recebeu 74 mil romeiros em 2025, vindos em ônibus, carros, romarias a pé e também em visitas individuais. A igreja foi o local do batismo e da primeira missa de São Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Seguimos acolhendo cada peregrino com fé, gratidão e oração. Que Santo Antônio interceda por todos os que passam por esta Casa de Deus”, disse a direção da Matriz.

O número de visitantes em 2025 representou um aumento de 15% no número de peregrinos, com o maior movimento de visitantes registrado no segundo semestre do ano passado.

Foram registrados 42.515 ônibus, 1.007 carros e 206 romarias a pé, totalizando 74 mil visitantes.

“A Matriz Santo Antônio segue acolhendo romeiros com fé, devoção e esperança”, disse a direção da igreja.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários