Uma chuva torrencial atingiu Campos do Jordão no final da tarde desta terça-feira (13), confirmando a previsão do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), que havia incluído o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira entre as regiões de alto risco para tempestades. Entre o fim da tarde e o início da noite, o índice pluviométrico chegou a 82,4 milímetros, informou a Defesa Civil.
Cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado, portanto, 82,4 litros de água foram despejados em cada metro quadrado da cidade.
Segundo a Defesa Civil, se a chuva caísse em um recipiente com um metro quadrado de área, o nível da água chegaria a 8,24 centímetros. A quantidade foi tão exorbitante e concentrada em um curto espaço de tempo que nenhum sistema de prevenção e de escoamento de águas pluviais conseguiria dar vazão.
A região desde a Vila Albertina até Jaguaribe foi a mais afetada. Por volta de 19h30, a Defesa Civil do município contabilizava alagamentos em vários pontos das avenidas Januário Miráglia e Frei Orestes Girardi, no eixo central de Campos do Jordão. Os locais mais críticos foram os trechos próximos à Parada Fracalanza do bondinho e ao Mercado Municipal, em Abernéssia.
Duas casas foram inundadas na Vila Albertina e na Vila Santa Cruz. Também houve deslizamentos de terra em via pública, na região do Morro das Andorinhas, e na Vila Santo Antônio, onde uma casa foi atingida sem vítimas, apenas com danos materiais. Por volta das 22h a chuva deu uma trégua, mas as equipes da Defesa Civil continuam nas ruas atendendo a população e as seguintes ocorrências:
- Rua Tucano, um pequeno deslizamento de terra em residência já atendida pela defesa civil. Houve a necessidade de lona plástica e orientação;
- Rua 13 de junho, afundamento “buraco “ na pista, sem vítimas;
- Avenidas Frei Orestes Girardi, Januário Miraglia e Rua Rafael Sampaio Vidal com alagamentos;
- Avenida Alto da Boa Vista, queda de árvore em via pública;
- Rua Geraldo Félix, deslizamento de massa em via pública.