Uma chuva torrencial atingiu Campos do Jordão no final da tarde desta terça-feira (13), confirmando a previsão do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), que havia incluído o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira entre as regiões de alto risco para tempestades. Entre o fim da tarde e o início da noite, o índice pluviométrico chegou a 82,4 milímetros, informou a Defesa Civil.

Cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado, portanto, 82,4 litros de água foram despejados em cada metro quadrado da cidade.