Uma forte tempestade atingiu Campos do Jordão na tarde desta terça-feira (13), provocando alagamentos em diferentes pontos da região central e ocorrências relacionadas a deslizamentos de terra. A chuva começou por volta das 17h e causou transtornos a moradores e comerciantes.

A avenida Frei Orestes Girardi ficou alagada na altura da Parada Fracalanza do bondinho. Também houve registros de inundação na avenida Januário Miráglia, nas proximidades do Mercado Municipal, em Vila Abernéssia, e na avenida Tassaburo Yamaguchi, na Vila Albertina, onde uma residência foi invadida pela água. Situação semelhante foi registrada em outra casa, na Vila Santa Cruz.