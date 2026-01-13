15 de janeiro de 2026
CHUVA

Tempestade causa alagamentos e deslizamentos em Campos do Jordão

Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Chuva forte atingiu Campos do Jordão
Chuva forte atingiu Campos do Jordão

Uma forte tempestade atingiu Campos do Jordão na tarde desta terça-feira (13), provocando alagamentos em diferentes pontos da região central e ocorrências relacionadas a deslizamentos de terra. A chuva começou por volta das 17h e causou transtornos a moradores e comerciantes.

A avenida Frei Orestes Girardi ficou alagada na altura da Parada Fracalanza do bondinho. Também houve registros de inundação na avenida Januário Miráglia, nas proximidades do Mercado Municipal, em Vila Abernéssia, e na avenida Tassaburo Yamaguchi, na Vila Albertina, onde uma residência foi invadida pela água. Situação semelhante foi registrada em outra casa, na Vila Santa Cruz.

De acordo com a Defesa Civil, dois deslizamentos de terra foram contabilizados durante o temporal. Um deles ocorreu na rua Geraldo Félix, no Morro das Andorinhas. A outra queda de barreira atingiu uma residência na Vila Santo Antônio. Apesar dos danos, não houve registro de feridos.

Por volta das 19h, a chuva perdeu intensidade e o nível da água começou a baixar. Equipes da Defesa Civil e de outros serviços de emergência seguem atuando nas áreas afetadas para avaliação de danos e apoio aos moradores.

