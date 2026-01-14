Um barbeiro de 24 anos foi morto a tiros dentro do próprio local de trabalho enquanto atendia uma criança. O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (13) e está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura a autoria e a motivação do ataque.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homicídio foi registrado em uma barbearia no bairro Santo André, em Vitória. A vítima foi identificada como Diego Santos Loutério. Segundo as investigações, dois homens chegaram em uma motocicleta, pararam em frente ao estabelecimento e efetuaram vários disparos antes de fugir.