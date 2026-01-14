Um barbeiro de 24 anos foi morto a tiros dentro do próprio local de trabalho enquanto atendia uma criança. O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (13) e está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura a autoria e a motivação do ataque.
O homicídio foi registrado em uma barbearia no bairro Santo André, em Vitória. A vítima foi identificada como Diego Santos Loutério. Segundo as investigações, dois homens chegaram em uma motocicleta, pararam em frente ao estabelecimento e efetuaram vários disparos antes de fugir.
De acordo com a Polícia Civil, Diego já havia sido apontado como gerente do tráfico de drogas nos bairros Redenção e Santo André. Ele também chegou a ser preso suspeito de mandar matar o filho de um pastor, crime ocorrido em março de 2022, na capital capixaba.
Informações da Secretaria de Estado da Justiça indicam que Diego tinha registros no sistema prisional desde 2017, por envolvimento com tráfico de drogas e homicídio. Ele havia recebido alvará de soltura em março de 2025.
No caso de 2022, Diego foi preso em junho daquele ano suspeito de planejar a morte de Mateus Silva, de 20 anos, assassinado a tiros dentro de um campo de futebol no bairro São Pedro, também em Vitória. A vítima chegou a ser socorrida pelo pai, mas não resistiu após dar entrada em uma unidade de saúde.
Na época, a Polícia Civil informou que a motivação estaria relacionada à suspeita de que o jovem teria repassado informações de um grupo criminoso a rivais, hipótese que não foi confirmada. Outros três homens foram apontados como executores daquele crime.
O assassinato desta terça-feira segue sob investigação, e a polícia busca identificar os autores e esclarecer se há ligação entre os casos.