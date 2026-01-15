A Polícia Civil identificou como sendo do capoeirista Agnel Tavares Feliciano, conhecido como Mestre Neném, o corpo encontrado carbonizado dentro de um veículo. O caso é investigado como morte violenta, e as circunstâncias ainda não foram esclarecidas.

O corpo foi localizado dentro de um Jeep Renegade em uma estrada rural da Cidade Estrutural, no Distrito Federal, na segunda-feira (12). A investigação está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia, que apura como ocorreu a morte e de que forma o veículo foi incendiado.