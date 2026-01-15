A Polícia Civil identificou como sendo do capoeirista Agnel Tavares Feliciano, conhecido como Mestre Neném, o corpo encontrado carbonizado dentro de um veículo. O caso é investigado como morte violenta, e as circunstâncias ainda não foram esclarecidas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo foi localizado dentro de um Jeep Renegade em uma estrada rural da Cidade Estrutural, no Distrito Federal, na segunda-feira (12). A investigação está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia, que apura como ocorreu a morte e de que forma o veículo foi incendiado.
Mestre Neném era referência na capoeira local e atuava como professor na Associação de Capoeira Ave Branca, onde desenvolvia projetos culturais e sociais voltados a jovens e adultos.
A entidade divulgou uma nota de pesar nas redes sociais, destacando a trajetória do capoeirista e o impacto de seu trabalho na comunidade. No texto, a associação ressaltou a dedicação, o compromisso e a influência positiva deixados por ele ao longo dos anos.
As autoridades aguardam a conclusão dos laudos periciais para avançar nas investigações e esclarecer os fatos.