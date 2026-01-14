A família de um jovem de 21 anos morto de forma violenta pede justiça e cobra esclarecimentos sobre as circunstâncias do crime. O suspeito do assassinato foi preso e autuado por homicídio qualificado, mas parentes da vítima afirmam que a versão apresentada até agora não explica todos os fatos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu na madrugada do último sábado (10), em Quitandinha. A vítima foi identificada como Guilherme Neves Camargo, morto a pedradas após um desentendimento durante um encontro entre conhecidos.
Segundo familiares, há indícios de que outras pessoas possam ter participado do crime. Em publicação nas redes sociais, uma tia de Guilherme afirmou que a narrativa divulgada até o momento é incompleta e pediu a transferência do suspeito para uma penitenciária.
De acordo com a apuração policial, a confusão começou durante um churrasco entre amigos. Durante a madrugada, Guilherme teria revelado que mantinha um relacionamento amoroso com o suspeito, de 28 anos, que tinha uma namorada.
Após a revelação, a mulher deixou o local da festa, enquanto os dois homens seguiram discutindo. Em seguida, eles foram até outra residência na região, onde o conflito se intensificou.
Nesse segundo local, o suspeito teria usado um bloco de concreto para agredir o jovem, que morreu no local. Conforme o delegado Marcelo Borba, da Polícia Civil do Paraná, pessoas que estavam próximas ouviram os gritos, presenciaram a agressão e, após isso, o autor fugiu.
Na manhã seguinte, por volta das 9h, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram até a residência do suspeito, situada em um condomínio na área central da cidade. A namorada tentou despistar os policiais, mas o homem acabou localizado escondido sob o assoalho de uma quitinete próxima.
O suspeito foi preso em flagrante por homicídio qualificado. A Polícia Civil segue investigando o caso e apura a possível participação de outras pessoas no crime.