A família de um jovem de 21 anos morto de forma violenta pede justiça e cobra esclarecimentos sobre as circunstâncias do crime. O suspeito do assassinato foi preso e autuado por homicídio qualificado, mas parentes da vítima afirmam que a versão apresentada até agora não explica todos os fatos.

O crime ocorreu na madrugada do último sábado (10), em Quitandinha. A vítima foi identificada como Guilherme Neves Camargo, morto a pedradas após um desentendimento durante um encontro entre conhecidos.