Um professor de 32 anos foi encontrado morto na manhã de domingo (4), e o caso é tratado como suspeito pelas autoridades. A vítima apresentava lesões profundas na região dos olhos, e as circunstâncias da morte seguem sob investigação da Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo de João Emmanuel Moura foi localizado em uma parada de ônibus às margens da DF-150, na altura do km 2, em Sobradinho 2, no Distrito Federal. Um exame preliminar realizado no local não apontou, de forma conclusiva, a causa da morte.
Segundo a 35ª Delegacia de Polícia, as lesões estavam concentradas na parte superior do rosto, principalmente na região dos olhos, o que afastou inicialmente a hipótese de atropelamento. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exames complementares.
Durante os procedimentos no local, o celular da vítima foi encontrado e apreendido para auxiliar nas investigações. Familiares acompanharam os trabalhos das equipes policiais.
João Emmanuel atuava como professor no Instituto São José, escola particular localizada em Sobradinho. A instituição divulgou nota lamentando a morte e destacou a dedicação e o impacto do educador na comunidade escolar.
De acordo com informações apuradas, o professor era filho do vice-prefeito do município de Isaías Coelho, no Piauí, George Moura. O prefeito da cidade, Waldemar Mauriz Filho, também se manifestou nas redes sociais, expressando pesar pela morte.