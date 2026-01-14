Um professor de 32 anos foi encontrado morto na manhã de domingo (4), e o caso é tratado como suspeito pelas autoridades. A vítima apresentava lesões profundas na região dos olhos, e as circunstâncias da morte seguem sob investigação da Polícia Civil.

O corpo de João Emmanuel Moura foi localizado em uma parada de ônibus às margens da DF-150, na altura do km 2, em Sobradinho 2, no Distrito Federal. Um exame preliminar realizado no local não apontou, de forma conclusiva, a causa da morte.