O cantor Zezé Di Camargo chamou a atenção nas redes sociais após protagonizar um momento inusitado durante um encontro com fãs. Um vídeo do episódio se espalhou rapidamente e gerou uma série de comentários bem-humorados.

As imagens mostram o sertanejo cumprimentando admiradores pela janela de um carro. Em determinado momento, o vidro elétrico começa a subir antes que ele retire totalmente a cabeça, criando uma situação inesperada.