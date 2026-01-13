15 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SURREAL

Zezé di Camargo prende cabeça no vidro do carro e vídeo viraliza

Por Da Redação | Goiânia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Zezé di Camargo prende cabeça no vidro do caso e vídeo viraliza
Zezé di Camargo prende cabeça no vidro do caso e vídeo viraliza

O cantor Zezé Di Camargo chamou a atenção nas redes sociais após protagonizar um momento inusitado durante um encontro com fãs. Um vídeo do episódio se espalhou rapidamente e gerou uma série de comentários bem-humorados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As imagens mostram o sertanejo cumprimentando admiradores pela janela de um carro. Em determinado momento, o vidro elétrico começa a subir antes que ele retire totalmente a cabeça, criando uma situação inesperada.

No registro, é possível ouvir Zezé se despedindo do grupo e reagindo ao perceber o fechamento da janela. “Beijo. Ai, ai, pera aí”, diz o cantor, em tom descontraído, enquanto se afasta do vidro.

A cena divertiu internautas, que comentaram o vídeo com bom humor. “Estou chorando de rir”, escreveu um usuário. Outro brincou ao comparar o episódio com uma situação semelhante vivida recentemente.