O cantor Zezé Di Camargo chamou a atenção nas redes sociais após protagonizar um momento inusitado durante um encontro com fãs. Um vídeo do episódio se espalhou rapidamente e gerou uma série de comentários bem-humorados.
As imagens mostram o sertanejo cumprimentando admiradores pela janela de um carro. Em determinado momento, o vidro elétrico começa a subir antes que ele retire totalmente a cabeça, criando uma situação inesperada.
No registro, é possível ouvir Zezé se despedindo do grupo e reagindo ao perceber o fechamento da janela. “Beijo. Ai, ai, pera aí”, diz o cantor, em tom descontraído, enquanto se afasta do vidro.
A cena divertiu internautas, que comentaram o vídeo com bom humor. “Estou chorando de rir”, escreveu um usuário. Outro brincou ao comparar o episódio com uma situação semelhante vivida recentemente.