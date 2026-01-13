Secretário
Pedro Henrique Bianchi será o novo secretário da Fazenda de Taubaté, na administração do prefeito Sérgio Victor (Novo).
Substituição
Bianchi substituirá Marcia Gonçalves, que acumulava os cargos de secretária e de diretora administrativa financeira. Com a nomeação do novo secretário, Marcia seguirá apenas como diretora.
Perfil
Bianchi é formado em Gestão de Políticas Públicas pela USP (Universidade de São Paulo) e tem mestrado em Administração Pública e Governo pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). "Minha expectativa é poder contribuir muito com a cidade, com o cidadão taubateano, dando continuidade e investindo cada vez mais no trabalho que vinha sendo feito, valorizar o servidor, dar foco na gestão e um plano que traga benefícios concretos para o município como um todo. Procurarei me dedicar ao máximo buscando e debatendo alternativas, ouvindo, pesquisando, e dando efetividade às ações necessárias", afirmou o novo secretário.