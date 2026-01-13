Secretário

Pedro Henrique Bianchi será o novo secretário da Fazenda de Taubaté, na administração do prefeito Sérgio Victor (Novo).

Substituição

Bianchi substituirá Marcia Gonçalves, que acumulava os cargos de secretária e de diretora administrativa financeira. Com a nomeação do novo secretário, Marcia seguirá apenas como diretora.