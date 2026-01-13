Aporte

O Ceivap (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul) aprovou o aporte de mais de R$ 59 milhões em 2026 em ações estratégicas voltadas à recuperação ambiental, à segurança hídrica e ao fortalecimento da gestão dos recursos hídricos na Bacia do Rio Paraíba do Sul. Segundo o comitê, os recursos são provenientes da cobrança pelo uso da água e serão direcionados a programas que impactam diretamente a qualidade e a disponibilidade da água nos territórios da bacia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Investimentos

"A maior parte do investimento previsto para 2026 será destinada a ações de recuperação da qualidade da água, proteção e conservação dos recursos hídricos e gestão da demanda. Também estão previstos aportes relevantes em ações voltadas ao aprimoramento da gestão de recursos hídricos, com foco em instrumentos como monitoramento hidrometeorológico, segurança hídrica e eventos críticos, além de comunicação, mobilização social e capacitação técnica. O plano contempla ainda recursos para apoio ao comitê e para a manutenção da entidade delegatária, garantindo o funcionamento do sistema de governança da água", informou o Ceivap.