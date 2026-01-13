15 de janeiro de 2026
INVESTIMENTO

Recuperação do Rio Paraíba receberá R$ 59 milhões ao longo do ano

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Ceivap
Aporte foi aprovado pelo Ceivap (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul)
Aporte foi aprovado pelo Ceivap (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul)

Aporte
O Ceivap (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul) aprovou o aporte de mais de R$ 59 milhões em 2026 em ações estratégicas voltadas à recuperação ambiental, à segurança hídrica e ao fortalecimento da gestão dos recursos hídricos na Bacia do Rio Paraíba do Sul. Segundo o comitê, os recursos são provenientes da cobrança pelo uso da água e serão direcionados a programas que impactam diretamente a qualidade e a disponibilidade da água nos territórios da bacia.

Investimentos
"A maior parte do investimento previsto para 2026 será destinada a ações de recuperação da qualidade da água, proteção e conservação dos recursos hídricos e gestão da demanda. Também estão previstos aportes relevantes em ações voltadas ao aprimoramento da gestão de recursos hídricos, com foco em instrumentos como monitoramento hidrometeorológico, segurança hídrica e eventos críticos, além de comunicação, mobilização social e capacitação técnica. O plano contempla ainda recursos para apoio ao comitê e para a manutenção da entidade delegatária, garantindo o funcionamento do sistema de governança da água", informou o Ceivap.

2025
Em 2025, o Ceivap aplicou R$ 32,6 milhões na execução de programas ambientais na bacia. Desse total, mais de 80% dos recursos foram direcionados a ações de recuperação da qualidade da água, que somaram mais de R$ 25 milhões. Os investimentos também contemplaram iniciativas de proteção e conservação dos recursos hídricos, além de programas voltados à gestão de recursos hídricos, como monitoramento, segurança hídrica e comunicação ambiental.

  • Joel de oliveira 2 dias atrás
    A 62 anos atrás aprendi a nadar no rio Paraiba e ver como ele está poluído hoje me dá pena,que venham as melhorias.